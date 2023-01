ZBLÍZKA / Veronika Landa

Výstava ZBLÍZKA umělkyně a rezidentky Pragovky Veroniky Landy bude zahájena společně s výstavou Laimdoty Malle OOZE a skupinovou výstavou ECHO OF THE DEPTH IN SPACE na synchronizovaných vernisážích ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 18 hodin.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Veronika Landa patří mezi autorky, jejichž malířský jazyk má východisko v redukčních postupech streetartové scény a komiksové narace. Jednoduchý kresebný syntax se v díle umělkyně mění na bohatě strukturované experimentální pole forem sledující závažná osobní a společenská témata. Výstava ZBLÍZKA představí výběr prací z poslední doby, které reflektují život jako neustálou, neočekávanou a nemilosrdnou transformaci.