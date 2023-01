Bizarre Band & host Igor Orozovič

Bizarre Band žánrově osciluje mezi šansonem, jazzem, swingem a popem, přičemž označení alternativní folk by bylo nespravedlivou zkratkou. Autorské skladby jsou postavené na textech Kláry Suchankové, za hudebními aranžemi někdy stojí konkrétní člen kapely, jindy jde o společné dílo celého tělesa. Kromě nevšední instrumentace Bizarre Band zaujme vokálním projevem, a to nejen zpěvem sólovým, ale též místy nosnými sbory. Druhé a zatím poslední album Dokola ticho (2021) je oproti prvotině V krajině naměkko (2016) méně šansonové ale za to více multižánrové. Na koncertě zazní písně z obou alb i zcela nové skladby z roku 2022.

Váženým hostem kapely bude herec, muzikant a písničkář Igor Orozovič, který přispěje několika autorskými skladbami – někdo jim říká písničky s post noirovou atmosférou, někdo brutální šansony či poezie s nadhledem a prvky rocku, blues a soulu.