Vtípečky v Baru B52 - Stand Up Show

Nové vtipy a nové publikum: Komici z Vtípečků se zelím rozesmějí pražský Bar B52 Mladé a neokoukané tváře české stand up komedie zavítají do pražského Baru B52. Diváky rozesmějí nevšedními pohledy na život, absurdními úvahami a neočekávanými pointami. Představení se koná v neděli 29. ledna od 19 hodin. „V Praze vystupujeme pravidelně. V nově zrekonstruovaném Baru B52 to ale bude vůbec poprvé. Těšíme se na úplně nové publikum,“ říká jeden z vystupujících a zároveň moderátor celého večera Ondřej Cabal. Diváci se mohou těšit na nové tváře českého stand upu. Vystoupí Jiří Štraub, Lukáš Tomčal, Adam Korytář, Pavel Hrdlička, Julie Fric Kauskopfová a Lukáš Hoffman. „Skupina Vtípečky se zelím čítá několik desítek komiků z celé republiky. Lidé, kteří vystoupí v B52, si připravili to nejlepší, co dali dohromady za poslední měsíce a co zkoušeli a pilovali na pravidelných open mic večerech v pražském podniku Myslíš?,“ dodává Cabal. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.

Foto: Jakub Watzek Vstupenky k dostání na místě, nebo je lze rezervovat na https://www.barb52.cz/stand-up Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/718037003167805 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/