Výprava do Stínadel II.

Kdo by neznal Stínadla, tajuplnou čtvrť, kterou tak nezapomenutelným způsobem popsal Jaroslav Foglar ve své románové trilogii. Zrodila se skutečně jen ve fantazii spisovatele? Druhá procházka po stopách tajuplné románové čtvrti Stínadla účastníky tentokrát zavede do jejího srdce – někdejší chudinské čtvrti Na Františku. Dozví se, co spojuje Karla Hynka Máchu s Janem Tleskačem a Vonty z foglarovských knížek s chlapeckými tlupami, které tak barvitě popsal ve svých vzpomínkách novinář Géza Včelička. Projdou se uličkou Ve Stínadlech, dozví se více o kostelních zvonech, Večeru světel a pokladech údajně ukrytých u svatého Haštala. Neminou také zrušenou kostnici, bývalou pražskou rasovnu či tajemnou Řásnovku.

Nutná rezervace vstupenek předem.