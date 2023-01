The Primitives Group ve Futuru

Koncert kapely, která je podle slov mnohých legendární kapelou šedesátých let. Průkopníci československé psychedelické scény The Primitives Group zazářili v šedesátých letech dvacátého století na nebi rockové hudby nepřehlédnutelným plamenem. Vystupovali jako jedna z prvních skupin na světě s použitím masek, ohňů, pyrotechniky, zvukových a filmových projekcí na podiu. Ruská okupační vojska však jejich žár velice brzy uhasila a kapela se rozprchla do emigrace. Primitivové tak položili základ české undergroundové subkultury, na kterou volně navázali The Plastic People of the Universe. Kultovními se staly originální happeningy v pražském Music f clubu (dnes Futurum Music Bar) s názvem fish feast a bird feast. Skupina byla obnovena po padesáti letech v roce 2016 zakládajícími členy frontmanem Ivanem Hajnišem, trvale žijícím ve Švédsku a kytaristou Zdeňkem Burdou, trvale žijícím v Německu (ex The Matadors).

The Primitives Group: Ivan Hajniš – frontmann, zpěv, kytara, bluesová harmonika, Zdeněk Burda – kytara, Ivan Drimaj – basová kytara a zpěv, Míťa Mistakidis – bicí, Jarda Šantrůček – klávesy, HeléN – housle, zpěv