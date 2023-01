Kalle - křest desky

Táborská slowcore kapela Kalle u nás pokřtí svou v pořadí třetí desku Under the Black Moss, která vyšla 30. listopadu 2022. Kalle zahrají v nové sestavě i s bubeníkem Jiřím Bendlem (Manon Meurt, Mara Jade) a očekávat můžeme i speciální hosty.

„There's a story written under my skin“, šeptá sametově ostrým hlasem v poslední písni nové desky Kalle Under the Black Moss Veronika Zemanová, kterou jako obvykle na kytaru doprovází s minimalisticky přesnou uhrančivostí David Zeman. Jsou to emblematická slova pro aktuální desku, protože při jejím poslechu máte skutečně pocit, že se vám její tóny po celou dobu zarývají jako hadí uštknutí hluboko pod kůži. Namísto otravy ale na jejím konci přichází slastný pocit katarze, která v desce neustále probleskuje společně s energickými dávkami mrazivého napětí.

