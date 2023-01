CZ: Grensgeval – PLOCK! (BE)

14. 2. 2023 | 10:00 a 17:00

15. 2. 2023 | 10:00 a 17:00

16. 2. 2023 | 10:00 a 17:00

Bzučící plechovky. Roztančené barvy. Libozvuky. A jeden malíř-akrobat. Plock! je vizuálně působivé divadlo s prvky cirkusu, během kterého diváci zapojí veškeré smysly. Jakob miluje Jacksona Pollocka a rád by napodobil obraz svého oblíbence. Ale jak na to? Jak udělat totožnou skvrnu na správném místě? Cákáním, vylitím či potřísněním barvy? Má snad tvořit štětcem nebo rovnou rozlít celou plechovku barvy? Maluje rukou, celým tělem, otáčí sem, skáče, kroutí se, ale ať dělá, co dělá, jeho výtvor se originálu ne a ne přiblížit.

VÍCE INFORMACÍ ZDE