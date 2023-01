Kino: Big Ears Listen With Feet

Za posledních patnáct let si režisérská dvojice Ila Bêka & Louise Lemoine vydobyla svým nezaměnitelným autorským rukopisem na architektonické scéně světové renomé. Jejich snímky jsou výjimečné ryzí autentičností, nechybí jim humor, překvapení ani lehkost bytí. Ve svém posledním dokumentu Big Ears Listen With Feet, nyní v české premiéře v CAMPu, se oba filmaři rozhodli vzít diváka na jednodenní městskou pouť do chaotického, avšak rozmanitého Bangkoku.

Film je silným osobním příběhem a svobodnou meditativní poutí významného thajského architekta Boonserma Premthady přerušovanou řadou událostí, mimořádných setkání nebo místy, která měla zásadní vliv na utváření jeho jedinečného architektonického stylu.

