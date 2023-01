Retap Support: DJ Rusty

RETAP je skupina, která se zabývá převážně rapem, ale i spoustou jeho podžánrů. Na koncertech se atmosféra mění. Radost přechází ve smutek, smutek ve vztek a vztek v úlevu a pochopení. Naprosto jedinečné spojení mladých kluků přináší naprosto novou perspektivu, kterou si každý užije nejen ze sluchátek, ale i přímo z pódia.

Společně se skupinou RETAP vystoupí i DJ Rusty, skutečný OG novodobé české rapové scény. Jako DJ a producent funguje už přes 10 let, po krátké spolupráci s Hypno808 stál u zrodu legendární formace YZO Empire a následně nekolik let spolupracoval i s labelem Milion Plus, kde má na kontě například společnou desku s Robinem Zootem “Tvoje Máma Ví Co Je Námrd”. Poslední 4 roky objíždí republiku jako party DJ a na kontě má i několik rapových počinů, například EP “No Sleep” s Mariachim a producentskou dvojkou Galactic Donuts. Právě se svojí rapovou show se vám představí už 9.února v Malostranské Besedě!