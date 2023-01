Suzi Quatro v Praze

Energická nestorka rock and rollu Suzi Quatro připravuje další návrat do ČR! Naposledy u nás vystoupila těsně před první covidovou uzávěrou v rámci turné No Control, nadcházející koncerty se uskuteční 22.4. v brněnském Sonu a 23.4.2023 ve Velkém sále pražské Lucerny.

Dáma s „baskytarou zavěšenou proklatě nízko“, která na začátku června 2022 slaví své 72. narozeniny, během covidu nezahálela. Výsledkem je deska s názvem The Devil In Me z jara 2021, takže návštěvníci koncertů v ČR se mohou těšit na novinkové skladby zahrané naživo na velkém koncertním aparátu. Nebudou ale chybět ani zásadní písně jejího repertoáru: od A Girl Like Me, přes Rocking In the Free World či Can the Can po samozřejmě nesmrtelné Stumblin In a If You Can’t Give Me Love.

Předprodej vstupenek zajišťují prodejci Ticketportal, Goout a Ticketmaster.