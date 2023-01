FILMharmonie: Zvířátka

Filmová filharmonie zahraje v únoru zcela nový a jedinečný program. Představí totiž melodie z filmů, ve kterých hrají hlavní roli zvířecí hrdinové. Velký symfonický orchestr bude doplněn pěveckým sborem. ​ Dirigent: Marek Šedivý Sbormistryně: Lenka Dandová

Program koncertu:​ ​ John Powell: Doba Ledová 2: Obleva (Ice Age: The Meltdown) The Water Recedes & Mammoths, The Waterpark Thomas Newman: Hledá se Nemo (Finding Nemo) Concert Suite Michael Giacchino: Ratatouille Suite Alexandre Desplat: Godzilla Concert Suite John Williams: Jurský park (Jurassic Park) Theme Michael Giacchino: Jurský svět (Jurassic World) Concert Suite



James Newton Howard: King Kong Concert Suite James Newton Howard: Fantastická zvířata a kde je najít (Fantastic Beasts and Where to Find Them) Macusa Headquarters, Newt`s Friend John Williams: Harry Potter a Tajemná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets) Fawkes the Phoenix Harry Gregson-Williams + John Powell: Slepičí úlet (Chicken Run) Main Title, Building the Crate John Powell: Jak vycvičit draka (How to Train Your Dragon) Romantic Flight, Test Drive Hans Zimmer: Lví král (The Lion King) Suite