O tom, že milovat více lidí nemusí být žádné drama vás může přesvědčit inscenace pražského A studia Rubín Tumor: Polyamor. Ta dále rozvíjí tematiku předchozího projektu Tumor: karcinogenní romance, ve kterém divadlo poprvé v jevištní metafoře propojily rakovinu a lásku. Tumor: Polyamor prozkoumává a přibližuje další dva sociální fenomény: rakovinu a její pokročilé metastáze a otevřené či polyamorické vztahy. Oba tyto jevy spojuje nedostatečná společenská diskuze. Trojici performerů tvoří Jaro Viňarský, Matthew Rogers a Tereza Těžká. Za režií stojí čerstvá držitelka Thalie Nela H. Kornetová z T.I.T.S. Po uvedení v Norsku se inscenace vrací do A studia Rubín 21. a 22. ledna. Nebylo to vždycky jednoduché. Na začátku bylo drama, ale pak si zvykli. A teď žijou spolu. Pár, homeostáze a klid. A pak je tu najednou někdo třetí. Rovnovážný stav se mění. Všechno se dává do pohybu. Vlastně to nikdo nechtěl, ale děje se to. Odteď bude všechno jinak. Jde to vůbec, aby bylo všechno jinak? A jak JINAK? Bude to zase drama? A musí to vůbec být drama? A jak to zařídit, aby z toho všem nebylo špatně...?

Silně smyslová inscenace propojující pohyb, vizualitu a slovo, která své hlavní téma rakoviny, jejího bujení a metastáz dává do paralely s fenoménem polyamorie. Jak je možné sdílet lásku mezi více jak dvěma lidmi? Roste s počtem partnerů i míra lásky? Musí se vstup třetího partnera do vztahu chápat jako nevěra, nebo je to naše normativní myšlení, které když překonáme, najdeme cestu z emocionální katastrofy? Je možné všechno to bujení přežít? Přesvědčte se v pražském A studio Rubín 21. a 22. ledna. Vstupenky na představení jsou již nyní dostupné na www.astudiorubin.cz. Tumor: Polyamor je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. Projekt navazuje na jedinečnou spolupráci A studia Rubín s česko-skandinávským performativním kolektivem T.I.T.S., ke kterým se nově připojil kulturní prostor Pikene på Broen z norského Kirkenes.