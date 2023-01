Kde přespávají pohádky

Pohádky přespávají například v divadle. A my v pěti pohádkách jedno takové divadlo postavíme. Budeme trochu hádat masky komedie a tragédie, která je oblíbenější. Představíme sedm různých opon a také, co každá z nich umí. Potom si poradíme s kulisou, která na jeviště nepatří. Předvedeme, jak to vypadá, když v divadle straší a nakonec se svezeme na divadelní točně. A děti budou vědět trochu víc o tom, jak funguje divadlo.

Účinkuje: Kateřina Táborská a Miroslav Táborský

Rezervace - Martina Slívková, tel 241 773 832, 778 482 787, e-mail slivkova@kc12.cz