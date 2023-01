Karel Plíhal - recitál

V roce 2022 to bylo 40 let, co se Karel Plíhal představuje divákům coby písničkář. Proto budou součástí jeho programu hlavně písničky, které za ta léta u jeho příznivců tak nějak zdomácněly.

Program je proložený básničkami, které neustále přibývají. Na kytaru ho bude doprovázet vynikající kytarista Petr Fiala.