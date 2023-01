1984 - Švandovo divadlo

Antiutopistický román britského spisovatele a novináře George Orwella vznikl v roce 1948 a poprvé vyšel o rok později. Záhy se stal, nejen díky svému temnému vizionářství, jedním ze stěžejních děl světové literatury.

Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, unavený muž středních let, byl doposud spolehlivým členem společnosti - řádně pracoval, volný čas trávil dle předpisů, nepochyboval. Až nyní… Cosi uvnitř ho přimělo koupit si sešit a začít psát deník. Cosi v něm se začalo ptát po minulosti. Pátrat v paměti. Pochybovat. Opravdu je jeho země ve válce, nebo jde o nástroj manipulace skrze neustálé udržování pocitu strachu a ohrožení? A co když se minulost odehrála jinak, než jak je jim předkládáno? Sám ví, jak důsledně se upravují zprávy, fotografie, výpovědi. Jak dogmaticky se oklešťuje jazyk. Co si počít s hesly: Válka je mír. Svoboda je otroctví. V nevědomosti je síla?

