MarZ - hudební koncert

První koncert z řady multižánrového festivalu Hudba na Vyšehradě vyšle 26. 1. návštěvníky Starého purkrabství proudem skvělé autorské hudby dua MarZ až do kosmu. Startuje se v 19:00

MarZ je totiž hudební vesmír zpěvačky, kytaristky a písničkářky Markéty Zdeňkové, kterou doprovodí trombonista a zpěvák Štěpán Janoušek, jehož osobitý rukopis je výrazně vepsán také do písňových aranžmá.

Příslib mimořádného zážitku dává svým hodnocením i hudební publicista Jindřich Göth: ”Je to folk, pop, rock, jazz? Nevím a vlastně mě to nezajímá. Jsou to totiž v prvé řadě silné a dobré písničky.”