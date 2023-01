Prospa v Praze

Prospa představují euforii rave parties nové generaci. Ve třech slovech svou rozmáchlou elektronickou tvorbu označují za nostalgickou, neotřelou a jedinečnou. Svými sety vytváří nepřetržitou smršť, která přináší poctivé hymny i hypnotický trance. Poprvé v Česku v Roxy vystoupí v pátek 10/3.

Pokud jde o ambice, míří vysoko. „Chceme se stát britskými velikány, jako jsou The Prodigy nebo The Chemical Brothers. Vždycky jsme chtěli být rockovými hvězdami,“ hlásá dvojice. On miloval rock, já metal, říká Gosha Smith. On měl číro, já vlasy až na zadek, dodává Harvey Blumler. Blumer experimentoval s tvrdší hudbou inspirovanou dubstepem, Smith koketoval s jazzem nasáklým hiphopem.

