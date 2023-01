Skupinová výstava vyprávějící imaginární příběh o naší ne/přítomnosti ve třech dějstvích ECHO OF THE DEPTH IN SPACE pod kurátorským vedením Anny König Vlk bude zahájena spolu s výstavou Veroniky Landy ZBLÍZKA a výstavou Laimdoty Malle OOZE na synchronizovaných vernisážích ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 18 hodin v Pragovka Gallery (Kolbenova 923/34a, Praha 9). První dějství s názvem "Ozvěna" představí tvorbu polského umělce Łukasze Horbówa, který přebírá na svá bedra “přirozený” společenský řád a přírodní jevy. Jejich prostřednictvím metaforicky poukazuje na existenciální nutnost našeho života – bytí. Druhé dějství "Hlubiny" patří čtveřici umělců, jež spojuje lyrická stránka jejich děl, díky které s lehkostí formulují jinak těžko uchopitelná témata, vážící se k naší přítomnosti – prostoru – krajině. Vystavujícími umělci jsou Anna Bochkova, Robert Buček, Julie Hrnčířová a Jan Valik. Poslední dějství výstavy "V prostoru" pak návštěvníka zavede k instalaci Draw me a house autorů Jonase Vansteenkista a Thomase Jacquese a do uměleckého experimentu @art.mindpattern Anny König Vlk, jejichž tvorba je vzájemně spjata s prostorem, který aktivně zkoumají, analyzují jeho proměny a zvou diváka k participaci. Vystavující umělkyně a umělci: Anna Bochkova, Robert Buček, Łukasz Horbów, Julie Hrnčířová, Thomas Jacques, Anna König Vlk, Jan Valik, Jonas Vansteenkiste

