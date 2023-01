Skleněné figurky a korálky vlastní výroby? Navštivte workshop sklářky Jitky Havlíčkové

Jste tvořiví? A už jste zkusili vyrobit si něco ze skla? Tuto jedinečnou příležitost budete mít v sobotu 28. ledna od 10:00 do 17:00 v OC Šestka v pražské Ruzyni. Kreativní dílnu s výrobou skleněných korálků a figurek pro vás chystá umělkyně Jitka Havlíčková, která se věnuje sklu více než 20 let. Tušíte, jak se pracuje se sklem? Není to úplně jednoduché, ale rozhodně stojí za to si to vyzkoušet, protože podobných příležitostí moc není. Na workshop plný zábavy a poznání zve samotná organizátorka, umělkyně Jitka Havlíčková. „Uvidíte, kdy to teče, až to uteče, a kdy se tomu nechce.

Zjistíte, jak se zdobí skleněnou nití, jak na povrchu korálku vytvořit skleněný pupík, nebo jak se dělají skleněná očíčka. Nebuďte ovšem na sebe moc přísní a neočekávejte více jak jeden či dva malé výtvory. Pokud se rozhodnete třeba pro korálek, váš nápad se dá zrealizovat během 30 minut i s instruktáží. K výběru budete mít také návleky na korálky, takže si nakonec odnesete kompletní skleněný šperk. Svůj malý poklad, který třeba můžete někomu věnovat.“ Workshop je vhodný spíše pro dospělé a děti od 8 let, aby přes kahan dobře viděly a dosáhly na práci. Mladší děti mohou pracovat s někým starším anebo využít dětský koutek, kde si mohou pohrát s hračkami. Příp. bude k dispozici modelářská dílnička s možností vymodelovat si figurku alespoň z modelíny. Kdo bude mít zájem, může svůj originální 3D návrh předat k realizaci ve skle a dodatečně se domluvit na vyzvednutí.

Místo budou zdobit také výtvory Jitky Havlíčkové - závěsné mechové planety s čumily, mechária s miniaturními obyvateli, skleněné náušnice a korálky. Můžete si zakoupit cokoliv, co vás zaujme.

Workshop se koná v sobotu 28. ledna od 10:00 do 17:00 v Obchodním centru Šestka v 1. patře (mezi obchody Humanic a New Yorker), přímo nad SKY GALLERY ŠESTKA.