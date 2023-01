Kašpárek v dračí jeskyni

Jak souvisí ukradený rybník a starý rezavý hrnec? Dozvíte se v komorní loutkové pohádce o Kašpárkovi, který s pomocí statečného prince Ruprta vysvobodí princeznu unesenou drakem.

Náš Kašpárek má pro strach uděláno. Nezalekl se pekelníků a nerozklepou se mu kolena ani před lítou saní, což je, jak ti starší z vás jistě vědí, strašlivý drak. A co by se taky bál, když má ku pomoci takové kumpány, jakými jsou neohrožený princ Ruprt a nebojácný vodník Vodomil! Už by byli i se zachráněnou princeznou Doubravkou dávno doma na zámku, kdyby nebylo proradného a podlého trpaslíka Křivuleho, který si dělá zálusk na celé království.

50 minut bez pauzy

