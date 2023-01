Kavárna Slavia zavzpomíná na Karla Čapka a jeho ženu Olgu Scheinpflugovou.

Kavárna Slavia pokračuje v oblíbených kulturních večerech i v roce 2023. V rámci čtvrtého literárního setkání budeme mít možnost znovu proniknout nejen do Čapkova díla, ale především k osobnosti Olgy Scheinpflugové a jejich společného života. Večer budou provázet také klavírní melodie. Setkání proběhne v pondělí podvečer 9. ledna od 19:00, v den Čapkova narození a při příležitosti výročí 120 let od narození jeho ženy Olgy. Život a dílo Karla Čapka je v českém prostředí poměrně častým tématem, o jeho ženě, slavné herečce Olze Scheinpflugové, se píše daleko méně. Literárně-hudební pořad se svým programem zaměří právě na její osobnost a skutečnost, že Olga byla nejen herečkou, ale také velmi plodnou spisovatelkou. Zaposlouchejte se do úryvků z korespondence, vydané pod názvem Listy Olze, která odkrývá mimořádný vztah těchto dvou osobností. Zazní také pasáže z Čapkových divadelních her, kde Scheinpflugová poprvé ztvárnila klíčové role. Večerem vás provede odborník na dílo bratří Čapků Hasan Zahirović v doprovodu herců Stely Chmelové a Marka Zemana. V kavárně Slavie, která byla v době mezi válkami epicentrem pražského kulturního života, se také v průběhu večera seznámíte s různými aspekty života manželů.

Řeč přijde na jejich korespondenci, společné cesty po Evropě, vzájemný vliv v literární tvorbě, ale také na zajímavosti, o kterých se dosud příliš nevědělo. Teprve před deseti lety společně se zveřejněním korespondence s doktorem Ladislavem Syllabou se například objevila zpráva, že lékař páru sňatek rozmlouval, a to z důvodu Čapkova zdravotního stavu. Přijďte si užít pondělní podvečer a nahlédněte do života slavného Karla Čapka a jeho ženy. Vstupné na literární večer je zdarma. Je nutné pouze provést rezervaci místa skrze kulturní portál GoOut.net.