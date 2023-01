Ukolébavky pro zpěvné rodiče, vede Barbora Klárová alias Bára Klára

Přijďte si pohrát s hlasem a nabídnout svým dětem jeho prostřednictvím společný zážitek v čase uspávání. Na workshopu budeme nejprve improvizovat na motivy známých ukolébavek (především lidových písniček), poté se naučíme lektorčiny autorské písně, které zpívá své dceři (tzv. testováno na lidech) a u nichž lze pozměnit text tak, aby byl „šitý na míru“ každému dítěti. Na závěr si zkusíme vytvořit vlastní ukolébavku pro své ratolesti.

Čeká vás spousta aktivit, při kterých postupně uvolníme svůj hlas a necháme skrze něj promlouvat sebe sama. Určeno pro všechny rodiče, kteří vnímají hodnotu uspávání vlastním hlasem. „Společným uvolněným pohráváním s ukolébavkami bych chtěla vnést do hrdel, srdcí a životů účastníků (a následně i jejich posluchačů) především zklidnění, spočinutí a radost.” A co je k tomu potřeba? Jenom se nebát zpívat. Předešlá zkušenost se zpěvem (schopnost udržet melodii, rytmus) je vítána. BARBORA KLÁROVÁ alias Bára Klára Zpěvu se v různých podobách věnuje odmalička a nesmírně ji to stále baví. Aktuálně má především převzatý jazzový, swingový, popový, muzikálový či šansonový repertoár a buduje si svůj vlastní. Základ má v klasickém zpěvu (vážná hudba, lidové písně), nebojí se improvizovat a ráda koketuje i s elektronickou hudbou (house, psytrance, drum’n’base, ambient, chill a další). Na Mikuláše 2021 vydala na svém labelu KVAGA album autorských písniček Jasmínové ukolébavky (hudební doprovod Michal Reynaud). Své dceři Jasmíně je zpívala ještě během těhotenství. Vystupovala v klubech, na koncertech a festivalech u nás i v zahraničí, na pódiu se setkala například s Björk, operním pěvcem Romanem Janálem nebo byla doprovázena kapelami jako Steamboat Stompers či Jazz Bluffers. Absolvovala dílnu vokální improvizace s Thomasem Johannsenem, letní víkendovou dílnu s Ivou Bittovou, loopovací workshop s Ridinou Ahmedovou - vše pořádal Hlasohled. Setkala se také se zpěvákem En.Dru na jeho workshopu pro Prague A Capella Festival. Je absolventkou Pedf UK (obor anglický jazyk-hudební výchova), má za sebou přes 7 let dramaturgie a psaní scénářů pro televizní pořady ČT:D (Dobrodružství s orchestrem, Mlsné medvědí příběhy, Černobílo, Nonono!, Planeta Yó, Tamtam, Studio Kamarád), píše dětské knihy (Překlep a Škraloup - ocenění Magnesia Litera a Zlatá Stuha; Neobyčejné příběhy pana inženýra, Záludnosti těla), má rozhlasovou průpravu, moderuje, hraje na housle a živí se také jako copywriter.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE KDY: ve čtvrtek 19. ledna 2023 (9-12 / 13-14:30) KDE: DZOMSA, Praha 3, Lucemburská 23 CENA: 680,- PŘIHLÁŠKA na webu www.hlasohled.cz Počet účastníků max. 15 Akci pořádá spolek Hlasohled a byla finančně podpořena Evropskou unií, Národním plánem obnovy, Hlavním městem Praha