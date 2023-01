Baroness in Haze + Laid in the Game

Vstupné: Vstupné do 26 let 200 Kč, nad 26 let 300 Kč. Jednotné vstupné na sezení 400 Kč.

Nový rok je tady a s ním i lednový koncert Mladí ladí jazz! Tentokrát s Baroness in Haze a Laid in the Game! Baroness in Haze je česko-slovenská kapela, v jejíž tvorbě se prolínají prvky různých hudebních žánrů. „To svoje“ si v jejich autorských písních najdou milovníci jazzu, neo ale i progressive soulu či world music. Laid in the Game je česká, nově založená kapela působící na hudební scéně teprve několik měsíců. Hudebně se pohybuje na pomezí jazzu a rocku, nechybí ani improvizace a „hravost“. Zaměřuje se především na vlastním tvorbu a nejvíce je inspirována tvorbou známého amerického tenorsaxofonisty Boba Reynoldse.

