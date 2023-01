Will Johns Trio

Will Johns je synovcem hudebních legend Erica Claptona a George Harrisona. Jeho otec Andy Johns byl zvukařem desek Led Zeppelin, Rolling Stones a Jethro Tull. Syn Will John (narozen 1973) patří mezi současné nejvýraznější britské blues-rockové hudebníky. Will je vynikající kytarista a zpěvák se zaměřením na klasické elektrické blues a tvorbu legendárních The Cream. V Česku se pro velký úspěch představí již na třetím turné. Jeho hra na kytaru je moderní, ale zároveň respektuje i bohatou historii blues.

Zkušenosti a dovednosti, které přecházejí z generace na generaci, jsou zde jednoznačně zachovány, protože Will má přímou spojnici se zlatými časy hudby – jeho strýci jsou (či byli) Eric Clapton, George Harrison a Mick Fleetwood! Will Johns je také velmi respektovaný skladatel, byl tři roky po sobě (2012-2014) nominován za nejlepší původní píseň na British Blues Awards. Vydal již tři sólová alba a pravidelně též hostuje s novou hvězdou britské bluesové scény, ohromující zpěvačkou Malayou Blue.