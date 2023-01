„Pasquale Grasso je nejlepší kytarista, jakého jsem v životě slyšel.“ Pat Metheny

Pokud slyšíte dvě kytary hrající spolu a zjistíte, že to je jen jedna, pak hraje Pasquale Grasso. Původem italský, v New Yorku žijící hráč okouzlil Pata Methenyho unikátní nástrojovou technikou. Její výjimečnost spočívá v tom, že nenavazuje výhradně na odkaz jazzových kytaristů, ale též na školu klasické kytary i na průkopníky bebopu jako Charlie Parker a Dizzy Gillespie. V roce 2015 zvítězil v mezinárodní jazzové kytarové soutěži Wese Montgomeryho v New Yorku. Na nahrávkách vydaných na Sony Masterworks nabízí Pasquale dechberoucí úpravy standardů i repertoár Thelonia Monka, Buda Powella a Charlieho Parkera.