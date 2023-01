Jan Hrubý Trio

JAN HRUBÝ (a) TRIO

(sestava: Jan Hrubý, Ondřej Fencl, Sean Barry, Michal Hnátek)

Barevný koncert plný překvapení, spontánní improvizace a nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough...) je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem... ostatně, jde o jasně "nejmladší" z Honzových hudebních působišť. Od února 2021 je i zachycen na live albu Kouzlo okamžiku.

V akustické sestavě se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem (m.j. 5P Luboše Pospíšila, Marsyas, Vl.Merta, Schodiště...), fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym (m.j. Lenka Filipová nebo třeba také kdysi hrál anglické královně!) a perkusistou Michalem Hnátkem představí matador českých bigbítových houslí průlet vším, čím je a byl.

"Projekt vznikl náhodou, všichni zúčastnění běžně doprovázejí Vláďu Mertu a když jednou nečekaně nemohl na koncert, tak jsme zahráli bez něj. Překvapilo nás, že bylo vyprodáno a také jsme zjistili, že nás to baví nás i publikum, " přibližuje kapelník Ondřej Fencl. "Hodně improvizujeme, necháváme se unášet, třeba až ke klasice, ať jsou to Beatles nebo Antonín Dvořák. To záleží na kouzlu okamžiku."

Kapela beze zbytku naplňuje podtitul "barevně a živě", který nese i její zánovní CD. Repertoár tvoří irské balady v uhrančivém podání Angličana Barryho, Fenclovy autorské písně z repertoáru kapely Hromosvod, instrumentálky a jako koření ukázky ze stěžejních působišť Hrubého - Špejchar blues a Variace na renesanční téma Vládi Mišíka, Blues o spolykaných slovech Michala Prokopa a Astrolog Vládi Merty v divoké, leckdy až desetiminutové verzi bez zpěvu, s odbočkami kam se jen zachce.

" V tomhle složení nehrajeme dlouho, tak zatím volíme dost převzatých skladeb. Až na pár písniček Ondry jsou to jsou vesměs tradicionály, mohu-li tento termín vztáhnout i na tři, čtyři písničky repertoáru kapel Framus 5 a ETC... " přibližuje čtyřiasedmdesátiletý houslista Jan Hrubý.

"Nikdy jsme neměli zkoušku, to je podobné, jako s Vláďou Mertou. Když jsme spolu hráli poprvé, tak ani playlist... sedneme na pódium, necháme se nést, pinkáme si témata, hrajeme, co nás zrovna napadne," komentuje kapelník Ondřej Fencl svobodomyslnou podstatu hudebního projektu.

"Do budoucna bych se s touhle partou rád soustředil na studiovou desku, která vzejde z naší autorské dílny," uzavírá sympatickým pohledem dopředu Jan Hrubý.

Pro představu, online koncert kvarteta Hrubý-Fencl-Barry-Hnátek můžete zhlédnout zde.

Anebo se nechte překvapit, co přinese kouzlo okamžiku.