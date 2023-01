Divadlo KULT: Deus Ex Machina

„Říká se, že člověk je výrobek boží. Tím hůř. Bůh neměl ani ponětí o moderní technice.“ Karel Čapek, R.U.R. Autorská site specific inscenace. Kdo je bůh v 21. století a kdo bude bohem ve století následujícím? Jestli je bohem ten, který umí vytvářet světy a dávat neživým věcem život, není bohem tak trochu člověk? Co když ale umí stvořit něco, co jeho schopnosti už dávno překonalo. Něco, co na rozdíl od člověka nepotřebuje tělo, které stárne a podléhá nemocem, něco s nekonečným věděním. Něco, co je všude a ve všem. Tak jako bůh.

V takovém světě je to jediné, co zůstává člověku, duše. Ale co to je duše? režie Štěpán Gajdoš dramaturgie Filip Nuckolls výprava Petr Vítek foto Lucie Urban obsazení Jakub Gottwald, Andrea Berecková, Kryštof Grygar, Richard Janča, Michal Sikora, Denis Šafařík, Matěj Šumbera, Samuel Toman, Adam Mensdorff-Pouilly