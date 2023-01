Leoš Mareš Záznam ze Silvestrovských Pecek 2

Legendární on-line show se vrací.



Po obrovském úspěchu z minulého roku a doslova stovkách žádostí se Silvestrovské pecky budou odehrávat po roce znova a tentokrát s ještě větším množstvím hvězd.



Jedinečná, intimní a přitom spektakulární podívaná se už vepsala do historie tím, že dokázala přenést zábavu a večírek přímo do vašich domovů a to “POUZE” prostřednictvím obrazovky televize nebo počítače.



Kdo by to byl před pár lety řekl, že je to vůbec možné? Že si jde prostě udělat mejdan s tanečky a chlebíčky tímto způsobem!



Moc za to děkujeme a těšíme se opět na Silvestra!