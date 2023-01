Využití snů v psychoterapii a osobnostním růstu

Někdy nás vezmou do surreálních světů jako vypadnutých z obrazů Dalího, jindy zhmotní naše touhy či obavy až příliš realisticky. Někdy bychom chtěli setrvat v tom slastném pocitu, který nám přivodí, a někdy se nám uleví, že jsme se konečně vzbudili. V říši snů se odehrávají příběhy všech žánrů, neméně vzrušující jako ty, co plní stránky knih či zdobí stříbrná plátna. Každý z nás se už asi zamyslel, co ty sny asi můžou znamenat.

Co vypovídají o našem podvědomí a duševním rozpoložení? A dokážeme lepší péčí o svou psychiku předejít nočním můrám? Odložte snáře a indiánské lapače a zjistěte, jak se se sny pracuje v psychoterapii! Psycholog Jan Kulhánek nám ve své přednášce přiblíží, jak si ze snů udělat účinnou pomůcku při terapii a osobním rozvoji. Společně se inspirujeme k tomu, abychom se více zabývali svým duševním životem a vážili si zprávy a poselství, které vysílá psychika z podzemních pater.