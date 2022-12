Deutsches Café Philo in Prag (Philosophie für alle)

Café Philo: Das sind offene philosophische Diskussionen in einem Café, ohne Voranmeldung oder Eintrittsgebühr. Wir treffen uns an jedem letzten Freitag des Monats (von 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr), um über die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu sprechen. Es gibt keine Vorbedingungen für die Teilnahme, ausser der Freude am Denken und Argumentieren zusammen mit anderen. In der Geburtsstadt von Franz Kafka und Rainer Maria Rilke führen wir unseren Dialog auf Deutsch. Folgen Sie dem weißen Kaninchen hinunter ins Wunderland der Philosophie und erleben Sie, wie erfrischend und horizonterweiternd diese sein kann...

Wo?

Café Millème

Klimentská 2067/34

110 00 Praha 1 - Petrská čtvrť