Neuvěřitelné ale pravdivé

Alain a Marie jsou na prohlídce domu na klidném předměstí. Realitní makléř je varuje, že to, co se skrývá ve sklepě, jim obrátí život naruby. Manželé se ohromeni a nadšeni tím, co objeví, rozhodnou nemovitost koupit. Když k nim na večeři přijde Alainův drzý šéf a jeho přítelkyně, pokušení podělit se o neuvěřitelnou (ale pravdivou!) informaci je silné.

Marie je však odhodlána udržet ji v tajnosti. Začne být sklepem posedlá a nemůže si pomoci, aby se tam nevydala… Quentin Dupieux, jeden z nejexcentričtějších filmových tvůrců, má zdánlivě nevyčerpatelný zdroj bizarních nápadů, na nichž s komickou genialitou staví. Svým hercům opět velkoryse poskytl příležitost zahrát si nezapomenutelně bizarní postavy.

VÍCE INFORMACÍ ZDE