Třináctiletý Finney Shaw ví, že se nesmí bavit s cizími lidmi. Zvlášť teď, když v okolí beze stopy zmizelo pár stejně starých kluků. Jenže ten nešikovný amatérský kouzelník, kterému se kolem jeho černé dodávky rozsypaly rekvizity, si zaslouží jeho pomoc. Že to byla lest, Finneymu dojde, až když se probudí ve zvukotěsné sklepní místnosti. Sem za ním chodí únosce ukrytý za ďábelskou maskou a nosí mu jídlo. To je jediná laskavost, kterou vůči Finneymu projevuje. Ten ví, že musí za každou cenu utéct, jenže zamřížované okno je příliš vysoko a za masívními kovovými dveřmi se skrývá On.

Na zdi Finneyho vězení visí odpojený černý telefon, možná jako škodolibý fór na adresu všech nedobrovolných obyvatel tohoto místa. V den, kdy se Finney rozhodne rezignovat, ale nečekaně a nevysvětlitelně zazvoní. Chlapec zvedne sluchátko a v něm uslyší hlasy předchozích vrahových obětí.

