Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?

VÍCE INFORMACÍ ZDE