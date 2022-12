Jazz Dock Dětem: Žabí příběhy

Příběhy dvou žabáků Kvaka a Žbluňka se mění podle počasí a ročního období. Takže je-li podzim, na scéně je listí, o Vánocích svítí žabí stromeček, na jaře se sází kytičky na žabí zahrádce a v létě má Žbluňk tak legrační plavky, že se mu smějí všechna zvířátka kolem rybníka. Děti jsou zapojené do příběhu, hrají také živě s Žabí kapelou na rytmické hudební nástroje a zpívají. Hrajeme hlavně o tom, co je vlastně přátelství, že je to něco vzácného, čeho si musíme cenit.