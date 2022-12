Virtual Ritual je originální gamingová performance, jež své diváky přivádí do paralelního světa online videoher (MMOG), do kterých se každý den po celém světě logují miliony lidí. Je průzkumem digitálních měst, jejich obyvatel, zákonitostí a rituálu, které formují zdánlivě beztížný svět, ve kterém je možné téměř cokoliv. Urbanista Osamu Okamura, YouTuber Atlet, fotografka a gamerka Adéla Vosičková – tři performeři vytvoří expertní gamingový panel, aby otestovali potenciál herního mesta. Co všechno může být předmětem hry?

VÍCE INFORMACÍ ZDE