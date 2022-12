Shadow of Intent v Praze

Elegie za skomírající svět: supernova SHADOW OF INTENT doletí do Evropy!

SHADOW OF INTENT vznikli teprve v roce 2014, a i přesto, že svou hudbu vydávají nezávisle bez podpory velkého labelu, jejich hvězda nabírá tak na svitu, že přes něj na hvězdném deathcore nebi není vidět ani na leckteré již déle zářící kolegy.



A protože v lednu vyjde čtvrtá deska “Elegy”, SHADOW OF INTENT se na její podporu vydají na turné. Z důvodu pandemie si však všichni ještě rok počkáme, neb to je ohlášeno až na leden 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE