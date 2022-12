Life Of Agony v Praze

IFE OF AGONY ohlašují turné “30 Years of River Runs Red”, hosty jsou PRONG!

Příští rok uplynou tři desítky let od vydání oceňovaného debutového alba LIFE OF AGONY vydaného Roadrunner Records, které se stalo kultem a pomníkem kapely. Kapela tento milník příští rok oslaví světovým turné, jehož první část odstartuje v Evropě.

K nám turné zavítá 21. ledna a společnost budou tvořit newyorští veteráni PRONG a rockové duo TARAH WHO?

VÍCE INFORMACÍ ZDE