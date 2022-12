Larkin Poe v Praze

AMERICKÁ KAPELA LARKIN POE, NEBOLI SESTRY REBECCA A MEGAN LOVELLOVY! JEJICH STRHUJÍCÍ A DIVOKÉ KONCERTY NA POMEZÍ JIŽANSKÉHO BLUES, ROOTS ROCKU A AMERICANY S VÝRAZNÝMI KYTAROVÝMI RIFFY NA ELEKTRICKOU A SLIDE KYTARU SI ZÍSKÁVAJÍ PO CELÉM SVĚTĚ I U NÁS STÁLE VÍCE FANOUŠKŮ A NADŠENÝCH OBDIVOVATELŮ.

SVĚDČÍ O TOM TAKÉ TO, ŽE PO DVOU VYPRODANÝCH PRAŽSKÝCH KONCERTECH A SKVĚLE PŘIJATÉM VYSTOUPENÍ NA COLOURS OF OSTRAVA PŘIJEDOU LARKIN POE NA SVŮJ NEJVĚTŠÍ TUZEMSKÝ KONCERT – 31. ŘÍJNA 2023 DO PRAŽSKÉHO FORA KARLÍN. ZAHRAJÍ V RÁMCI TURNÉ K PRÁVĚ VYDANÉMU NOVÉMU ALBU NAZVANÉMU BLOOD HARMONY.

VÍCE INFORMACÍ ZDE