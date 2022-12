Coone v Praze

Dámy a pánové, je čest vám představil další velké jméno, které vystoupí v Retro Music Hall. V únoru se v našem klubu představí legendární COONE.

Coone začal produkovat již v roce 1998, kdy mu bylo pouhých 15 let. Své první EP vydal v roce 2002 a o devět let později, v roce 2011, se poprvé umísťuje v anketě DJ MAG, kde obsadil 41 příčku. Je zakladatelem populárního labelu Dirty Workz, a v minulosti oficiálně remixoval track pro legendární kapelu Linkin Park. Coone je také vůbec první hardstyle DJ, který kdy vystoupil na mainstage Tomorrowlandu. Stalo se tak v roce 2018. V roce 2020 pak vydal své poslední studiové album Loyalty Is Everything.

