Kontrafakt - New Era v Praze

Tri špinavé mená mieria do O2 areny, KONTARAFAKT NEW ERA

„Od doby Dáva mi chalani s nami stále kývu hlavami. Keď sme sa v roku 2003 prvýkrát objavili na obrazovkách s hitom Dáva mi, možno aj u Teba doma, ani sme netušili, že o 20 rokov neskôr sa opäť ako prvá československá rapová crew objavíme s koncertom v legendárnej O2 arene v Prahe. 23. 9. 2023 zavítame do českého hlavného mesta s jediným cieľom a to prepísať históriu živých koncertov. Kedysi sme vyrastali v panelákoch, teraz budeme mať na koncerte rovnako vysokú ledku. Presne tak vysokú, ako 8-poschodvá bytovka. A to je len to najmenšie čo vás čaká. Aby to bolo nezabudnuteľné pre každého, kto prekročí na konci septembra brány O2 areny, spojili sme naše sily so svetoznámym a renomovaným dizajnérom, Martinom Hruškom, ktorý je podpísaný pod tými najvýraznejšími shows a to nielen v Česku.“

