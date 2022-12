Dara Rolins v Praze

„Nechcem predbiehať udalosti, ale občas je určitý náskok prirodzený:). Už len mesiac ma totiž delí od momentu, kedy sa ocitnem v presnom polčase môjho života.

Viem, že ma ešte čaká hromada ďalších zážitkov, ale keď sa človek ocitne „v polovičke“, má celkom prirodzene potrebu bilancovať, pribrzdiť, zamyslieť sa a urobiť niečo, čo tento moment urobí NAVŽDY nezabudnuteľným. Už teraz mám za sebou toho toľko, že by to hravo vystačilo hneď na niekoľko životov. To, čo sa mi podarilo s vami zažiť, precítiť, dostať a odovzdať, je až neuveriteľné. A presne z týchto dôvodov chcem spolu s vami prežiť niečo špeciálne, jedinečné, NEOPAKOVATEĽNÉ a to doslova a dopísmena.

Chcem vás pozvať na najväčiu narodeninovú párty môjho života:)! Vrátiť ešte raz všetky spomienky, oživiť ich, dotknúť sa tých najcitlivejších miest v našom srdci. Objať v predstavách vaše lásky, deti, aj tých, ktorí nás opustili, ale v PRVOM RADE sa dobre zabaviť, pretože vám chcem sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok. Len raz. Nikdy pred tým, ani potom.

