Dymytry v Praze

Metaloví Dymytry si plní svůj sen a dobývají O2 arénu! Aby se česká metalová kapela odhodlala naplnit největší koncertní sál v České Republice, to se už hodně let nestalo. Naposledy vystoupila v O2 areně kapela Arakain a to krátce po jejím otevření.

Kapela má na kontě šest alb v českém jazyce a jedno v angličtině, většinu v zahraniční produkci. Za poslední tři alba Agronaut, Revolter a Pharmageddon získali zlatou desku a za Revoltera dokonce desku platinovou. Ač se kapela řadí do metalového stylu, na nových deskách najdete i propracované rockové balady. Díky tomu se Dymytry čím dál častěji objevují v lineupu mainstreamových festivalů. Kapela příští rok neplánuje žádné samostatné koncerty a po výročním koncertu si vybere delší pauzu.

Výroční koncert v O2 areně tak bude nejen oslavou dvacetin Dymytry a vrcholem jejich dosavadní kariéry, ale také významným mezníkem a největší událostí české metalové scény.

