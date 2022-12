Vánoce v Jazz Docku - Pink Swing & Hot Sisters

Vánoce v Jazz Docku Pink Swing je hudebně-moderátorské spojení saxofonisty Petra Kroutila a moderátora Dalibora Gondíka. Toto energické hudební těleso a hraje ve složení (kontrabas Antonín Šturma, bicí Dalibor Gondík, piano Mirek Lacko, saxofon a zpěv Petr Kroutil). Kvartet bude doplněn ještě pěveckým triem Hot Sisters (Sofie Lamošová, Doris Lamošová, Adéla Zejfartová) a tanečnicí Nikol Mikeskovou. Během večera vystřídá orchestr Petra Kroutila také Vokální kvintet PentaVoice, který vznikl v roce 2021 ve složení: Soprán, soprán, tenor, baryton a bas.

Pět zpěváků z různých inscenací je neobvyklé, ale krásné hlasové spojení klasiky a popu, kteří zazpívají několik vánočních skladeb ve speciální úpravě. Petr Kroutil je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music a dlouhodobě přesvědčuje o svém talentu nejen v Čechách, ale po celém světě (USA, Kanada, Německo, Indie, Nepál, Maroko, Slovensko atd). Nabízí koncerty, které jsou vždy strhující, zábavné, radostné, a hlavně plné fantastické swingové muziky. Od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky v Originálním pražském synkopickém orchestru a ve věku 22 let spoluzaložil big band Pražský swingový orchestr, v němž byl sedm let sólistou. Petr Kroutil je známý i jako herec v seriálu Prima sezóna jako Danny Smiřický, v menších rolích ve filmu Balada pro pilota, Bohéma, Zdivočelá země, Tátova Volha. Hudebně spolupracoval na dokumentu Gentleman Josef Škvorecký a filmu Poslední aristokratka.