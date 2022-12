Tisíce radostí

Mám sucho v ústech, zvedá se mi žaludek, točí se mi hlava. Třesoucíma se rukama se pokouším zapnout knoflíčky bílé propocené košile. S nulovou úspěšností… Za deset minut jsem zvládl zapnout jeden. Zbývá deset. Přijde mi, jako bych na tomto místě nehnutě stál už několik let. Zpoza dveří zní romantický ploužák. “I will always love you…” Někdo klepe na dveře.

S úzkostí jsme se za svůj život setkal pravděpodobně každý. V těch nejméně vhodných chvílích dokáže ovládnout celé naše tělo, zaplavit hlavu těmi nejhoršími scénáři, co se nám mohou přihodit, nekonečně zpomalit nebo dokonce zacyklit naše vnímání času. Autorská inscenace volně vychází z autobiografické knihy žurnalisty Scotta Stossela, v níž popisuje, jak chronická úzkost ovlivňuje ty nejbanálnější všednodenní situace, ale i zlomové momenty našeho života. Například svatební obřad, který by měl být tou nejkrásnější chvílí našeho života. Co když se ale mezi svatebčany objeví nezvaný host - úzkost? Lze před ní utéct, bojovat s ní nebo si z ní vytvořit spojence a obrátit ji v náš prospěch?

