Post-hudba, Zapomělsem v Kaštanu

Ahoj! Loni jsme dostali nápad - nacvičit nějaký starý písničky v akustické podobě a zahrát je v komorním prostředí, na sérii vánočních besídek, kde bude omezená kapacita, malý pódium a celkově pohodová atmosféra a tak. My si zavzpomínáme na první EPčka, vy uslyšíte songy, který už dávno nehrajem, a potom se rozloučíme s kalendářním rokem a odjedeme domů na Vánoce. A protože se to povedlo, letos si besídky zopakujeme - tentokrát budou jenom dvě, ale zato jedna v Praze a jedna v Brně. Navíc jsme si pro vás připravili i akustický verze novějších skladeb, takže celej večer bude taková post-hudba ft. Nedvědi. Přijdeš? Lístky tu: https://www.goforboom.com/.../post-hudbi-besidka-v... Mrrrr, mrrrr ❤️ P.S.: Připomínáme, že aby to fungovalo, tak jsme vybrali malý kluby, kde je kapacita nastavená na cca 100 lidí. Kdyby nás tam bylo moc, tak to trochu ztratí ten intimní feeling a nebude to besídka, ale "jenom" normální koncert. Další termíny navíc už přidávat nebudeme, takže pokud chceš přijít, víš, co máš dělat ❤️