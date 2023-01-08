Vertep
Praha 1, Vodičkova 28
150 Kč
8leden neděle 14:00
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UKRAJINSKÉ VÁNOCE PRO CELOU RODINU.
Вертеп для всієї родини
Творці: Орест Пастух, Ганна Турло
Актори: Данило Рипаленко, Христина Воловик, Віктор Ігнатенко, Тетяна Фернюк, Діана Комісаренко
Музиканти: Марта Вачевська, Вероніка Позняк
Сценографія: Олена Загребіна
Мова: українська
«На столі – свята вечеря.
Вся родина – за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом»
Різдво – особливе свято добра, щедрості й родинного тепла для кожного з нас; час, коли із першим мерехтливим вогником на небі за святковою трапезою збирається вся родина; час, коли окрім холодного вітру до хати залітає гомін колядок і щедрівок; час згадувати, пробачати і відпускати. А ще Різдво – це, безперечно, улюблені різдвяні історії й пісні; це неповторна атмосфера, що зачаровує і надихає, оновлює і надає сил.
Не пропустіть безпрецидентну нагоди провести цей чудовий святковий вечір у колі родини та українських традицій.
Разом з вами ми зустрінемось з героями українського вертепу, поколядуємо, навчимося робити справжню різдвяну зірку та знову повіримо в диво.
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