Přijďte se společně prozpívat se do nového roku, vede Oskar Boldre (IT)

PROZPÍVÁME SE DO NOVÉHO ROKU! Co vy na to? Přidáte se k nám?

Dílnu povede zpěvák, sbormistr, hlasový pedagog a multiinstrumentalista Oskar Boldre (IT), který několikrát spolupracoval s Bobby McFerrinem.

První pražský Oskarův workshop bude zaměřený na circle songs, vokální improvizaci a práci s hlasem jako „hrou“.

Už jste to někdy zažili? Proplétající se vícehlasy, hudba zaplavující místnost a my se spolu s ostatními koupeme ve společném zvuku. I takové mohou být kruhové písně, kdy skladba vzniká v přítomném okamžiku a všichni jsou toho součástí.

Pražský workshop bude zaměřený na circle songs, vokální improvizaci a práci s hlasem jako „hrou“.

Kruhové písně jsou jednoduchou tradiční formou zpívání, kde skupina stojí v kruhu a předává si dokola základní motiv. Na podkladu tohoto motivu se pak jednotliví zpěváci střídají v improvizaci. Kruhové zpívání poskytuje pro zpívající ideální prostor, ve kterém mohou poslouchat sebe i celek, sdílet s druhými a zároveň i prozkoumávat vlastní zvukovou improvizaci.

Takový zážitek jsme si nechávali na poslední den v roce, na který vás teď srdečně zveme. Jak lépe přeplout v těchto bouřlivých časech přes půlnoc do nového roku, než ve zpěvu?

Oskar rád používá hlas jako nástroj, tedy v širší výrazové škále, než je klasický zpěv. Původně samouk si v průběhu let vyvinul svůj svébytný vokální projev, který i vyučuje. Od roku 1996 vede sbory, mj polyfonní sbor Goccia di vocci, od roku 2004 je uměleckým vedoucím festivalu Voci audaci ve švýcarském Locarnu. Oskar Boldre povede dílnu společně s asistentkou Costanzou Sansoni, zkušenou hudební terapeutkou a zpěvačkou.