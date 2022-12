Společný koncert Doodles a Mammas&Mammas

Společný koncert pěveckých sborů Doodles a Mammas&Mammas bude večerem plným kontrastů a slibuje pestrou paletu žánrů i skladeb. Už delší dobu to bylo v plánu a nyní je to tu. Jiskřivá přitažlivost a ti co mají "koule", a teď kdo je kdo, že? Abychom vše uvedli na pravou míru, sbory se potkaly na festivalu Jirkovský písňovar v roce 2019, kde získali zvláštní ceny poroty, "Za jiskřivou přitažlivost" patří sboru Doodles a "Za ženský koule" Mammas&Mammas. Únik z předvánočního šílenství, pro potěchu oka i ucha, nezapomenutelný hudební zážitek,.... přijďte, jste srdečně zváni. Mammas&Mammas a Doodles