Vánoční Vtípečky v Pracovně - Stand up show + tombola

Komici budou před Vánoci rozdávat vtipy i tajemnou tombolu. Na diváky může čekat cokoliv Skupina stand up komiků Vtípečky se zelím si připravila speciální vánoční show. V sobotu 17. prosince se vrátí do žižkovského podniku Pracovna.

Pětice mladých komiků Pavel Hrdlička, Ondřej Cabal, Julie Fric, Lukáš Tomčal a Zdeněk Hruška rozesmějí publikum nejen svátečními vtipy, ale i takovými, které se k Vánocům absolutně nehodí. Dojde i na rozdávání dárků. Diváci se mohou těšit na speciální tombolu. „Komici z Vtípečků nemají vyřešené ani své životy. Přijďte se jim vysmát do Pracovny a odneste si jako dárek výhru z tomboly,“ říká jeden ze zakladatelů skupiny Ondřej Cabal. V tombole i při samotném představení prý může na příchozí čekat cokoliv. Vystoupení začne ve 20 hodin. Vtípečky se zelím se vrací do pražské Pracovny zhruba měsíc od svého posledního, téměř vyprodaného představení. Publikum ten večer zhlédlo výstupy Adama Korytáře, Aleše Pitrmoce, Jiřího Štrauba, Martina Černého, Ondřeje Cabala a Erika Zahradila. Pražský deník jejich humor pak popsal jako černý, hořký a absurdní. „Chceme vytvořit největší komunitu stand up komiků v Česku. Zdokonalujeme se, učíme se od sebe navzájem a stále tvoříme nový materiál. V současnosti jsou nás již desítky. Diváci od nás na každé show vždy dostanou něco úplně nového,“ říká Cabal.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Členy skupiny mohou lidé pravidelně vídat také v pražských podnicích Myslíš? a Ty kávo! Pracovna a Laskafe je multifuknční prostor na pražském Žižkově, kde se kromě stand-up večerů pořádají koncerty, firemní večírky a soukromé akce.