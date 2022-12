Veřejné bruslení v Havlíčkových sadech

Městská část Praha 2 zve malé i velké návštěvníky od 1. prosince do 28. února 2023 do Grébovky na ledovou plochu u Gröbeho vily, která je otevřená každý den od 9.00 do 20.00. Na místě je půjčovna bruslí a malé občerstvení. Dospělácké vstupné vyjde na 50 Kč a půjčení bruslí na 80 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.